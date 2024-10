Ilfattoquotidiano.it - Netanyahu contestato dai parenti delle vittime della guerra: lui li fissa e resta immobile – Video

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Il discorso dal palco interrotto dairi che gridano per più di un minuto, mentre lui linegli occhi edavanti al leggio. Nel corsocerimonia di commemorazione dei caduticampagna Spade di ferro (ovvero lainiziata con l’attacco di Hamas il 7 ottobre), Benyaminè stato aspramente interrotto dai. Pochi minuti dopo aver cominciato a parlare, diverse persone tra il pubblico urlavano, e una di loro ha gridato più volte: “Mio padre è stato ucciso”. Families of dead Israeli soldiers are screaming at. He is a criminal. pic.twitter.com/NHMCmmdLPG — Nadira Ali???????? (@Nadiraali12) October 27, 2024 Nel corso del suo interventoha parlato anche dell’incidente avvenuto a Tel Aviv, dove un camion ha travolto la folla alla fermata del bus, e ha precisato di aspettare “un’indagine finale”.