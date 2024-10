Wired.it - Navi a vela, perché stanno tornando

Leggi tutta la notizia su Wired.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Il trasporto marittimo è fondamentale per il commercio, però vale il 3% delle emissioni. Non ci sono tecnologie pronte in grado di sostituire i combustibili fossili. Oltre ai carburanti puliti e ai piccoli reattori, sisviluppando anche sistemi di propulsione basati sul vento, come le vele e i rotori