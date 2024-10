Calcionews24.com - Moviola Parma Empoli, l’episodio chiave del match Serie A

Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com

(Di domenica 27 ottobre 2024)arbitraledelvalido per la 9ª giornata del campionato diA 2024/25delladel, valido per la 9ª giornata dellaA 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro La Penna.93? AMMONIZIONE. Sohmn viene ammonito per il precedente intervento. Giallo. 80? RIGORE. Vasquez