MotoGp, in Thailandia festa Bagnaia: Pecco vince e accorcia su Martin, secondo (Di domenica 27 ottobre 2024) (Adnkronos) – Pecco Bagnaia vince oggi il gran premio di Thailandia e accorcia su Jorge Martin nella lotta per il Motomondiale . Lo spagnolo della Pramacchiude secondo sfruttando una caduta del connazionale Marc Marquez (Ducati Gresini) e ora ha 17 punti di vantaggio sul pilota azzurro. Terzo posto per Pedro Acosta (Ktm). Parte fortissimo Martin, che Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di domenica 27 ottobre 2024) (Adnkronos) –oggi il gran premio disu Jorgenella lotta per il Motomondiale . Lo spagnolo della Pramacchiudesfruttando una caduta del connazionale Marc Marquez (Ducati Gresini) e ora ha 17 punti di vantaggio sul pilota azzurro. Terzo posto per Pedro Acosta (Ktm). Parte fortissimo, che

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

MotoGP Thailandia 2024 - risultato gara: vince Bagnaia. Classifica e calendario - Su pista bagnata è stato il Campione in carica a mettere tutti in riga a Buriram, andando a vincere la gara con grande supremazia, sul rivale al titolo Jorge Martin. Terzo gradino del podio per Acosta ... (insella.it)

MotoGP | Gp Thailandia Gara: Bagnaia vince e accorcia su Martin, Acosta a podio - MotoGP Gp Thailandia Gara - Pecco Bagnaia ha dimostrato il carattere da Campione del Mondo al Chang International Circuit di Buriram, 18esimo appuntamento della MotoGP 2024. Il #1 della Ducati dopo il ... (motograndprix.motorionline.com)

MotoGP Thailandia, le pagelle: favoloso Bagnaia, Martin si difende. Arrabbiato Marquez - Il GP di Thailandia, decisamente condizionato dalla pioggia, è stato vinto da Pecco Bagnaia. Alle sue spalle Jorge Martin, il leader del Mondiale. Da segnalare la caduta di Marc Marquez ... (leggo.it)

MotoGp, in Thailandia vince Pecco Bagnaia. Martin, che chiude secondo, ora è più vicino - Una nuova vittoria per Francesco Bagnaia, che in sella alla sua Ducati trionfa nel Gp di Thailandia, 18/a prova del mondiale MotoGp. Secondo posto per Jorge Martin (Ducati Pramac), leader ... (ilmessaggero.it)