Lapresse.it - MotoGp, Gp Thailandia: vince Bagnaia davanti a Martin

(Di domenica 27 ottobre 2024) Francesco ‘Pecco’ha vinto il Gran Premio divalido per il Mondiale della. Sul circuito di Buriram, su pista bagnata per la pioggia, il pilota Ducati ha preceduto lo spagnolo Jorgedel team Ducati Pramac. Terzo l’altro spagnolo Pedro Acosta su Gas Gas. Da segnalare le cadute di Enea Bastianini e Marc Marquez arrivati poi nelle retrovie. In particolare lo spagnolo è caduto quando era secondo in lotta coned è stato anche penalizzato di una posizione. Fuori per delle cadute Marco Bezzecchi e Franco Morbidelli. Nella classifica del Mondiale comanda semprecon 453 punti,staccato ora di 17 lunghezze.