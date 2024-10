MotoGp, Bagnaia vince in Thailandia: si accorcia il distacco con Martin (Di domenica 27 ottobre 2024) Lo spagnolo aveva iniziato la gara con un'ottima partenza che gli aveva permesso di prendere la leadership, ma un errore al quinto giro lo ha costretto ad accodarsi in terza posizione, superato da Pecco e Marc Marquez. Con la caduta del pluricampione del mondo spagnolo però è riuscito a chiudere la gara in seconda posizione L'articolo MotoGp, Bagnaia vince in Thailandia: si accorcia il distacco con Martin proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - MotoGp, Bagnaia vince in Thailandia: si accorcia il distacco con Martin Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Lo spagnolo aveva iniziato la gara con un'ottima partenza che gli aveva permesso di prendere la leadership, ma un errore al quinto giro lo ha costretto ad accodarsi in terza posizione, superato da Pecco e Marc Marquez. Con la caduta del pluricampione del mondo spagnolo però è riuscito a chiudere la gara in seconda posizione L'articoloin: siilconproviene da Il Difforme.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

MotoGP 2024. GP della Thailandia. Pecco Bagnaia vince la gara bagnata! Secondo Jorge Martin, terzo Pedro Acosta, caduto e ripartito Marc Marquez [RISULTATI] - La distanza tra Jorge e Pecco è ora di 17 punti a favore del pilota Pramac. Nona vittoria alla domenica per il pilota piemontese. Sul podio Acosta dopo la serie di sorpassi più bella dell'anno con Jac ... (msn.com)

MotoGp, in Thailandia vince Pecco Bagnaia. Martin, che chiude secondo, ora è più vicino - Una nuova vittoria per Francesco Bagnaia, che in sella alla sua Ducati trionfa nel Gp di Thailandia, 18/a prova del mondiale MotoGp. Secondo posto ... (msn.com)

Bagnaia dopo il trionfo in Thailandia: "Gara infinita, vincere sul bagnato mi dà gusto" - In Thailandia Bagnaia vince per la prima volta in MotoGP sul bagnato, recuperando 5 punti a Martin dopo una gara mozzafiato: "Dedico il trionfo alla mia squadra, dopo il warm up non avevo buone ... (sport.sky.it)

MotoGP Thailandia 2024 - risultato gara: vince Bagnaia. Classifica e calendario - Su pista bagnata è stato il Campione in carica a mettere tutti in riga a Buriram, andando a vincere la gara con grande supremazia, sul rivale al titolo Jorge Martin. Terzo gradino del podio per Acosta ... (insella.it)