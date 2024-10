Morto l’uomo accoltellato dalla figlia a Latina. La 38enne è evasa dal reparto psichiatrico (Di domenica 27 ottobre 2024) Roma, 28 ottobre 2024 - È Morto in ospedale il 67enne accoltellato dalla figlia nella loro casa di Latina. Si aggrava la situazione della 38enne, la donna è evasa dal reparto psichiatrico dello stesso ospedale ed è ricercata da due settimane. Un dramma che sembra non finire mai per la famiglia stravolta dall’omicidio. La donna aveva accoltellato il padre nel sonno in un'abitazione non lontano dal centro di Latina. Era il 22 settembre, da quel giorno il padre è rimasto ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione del Santa Maria Goretti, lottando per più di un mese tra la vita e la morte. Ieri pomeriggio il decesso. La sua salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Quotidiano.net - Morto l’uomo accoltellato dalla figlia a Latina. La 38enne è evasa dal reparto psichiatrico Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 27 ottobre 2024) Roma, 28 ottobre 2024 - Èin ospedale il 67ennenella loro casa di. Si aggrava la situazione della, la donna èdaldello stesso ospedale ed è ricercata da due settimane. Un dramma che sembra non finire mai per la famiglia stravolta dall’omicidio. La donna avevail padre nel sonno in un'abitazione non lontano dal centro di. Era il 22 settembre, da quel giorno il padre è rimasto ricoverato in prognosi riservata neldi rianimazione del Santa Maria Goretti, lottando per più di un mese tra la vita e la morte. Ieri pomeriggio il decesso. La sua salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.

