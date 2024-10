Ilrestodelcarlino.it - Morto investito sulle strisce: l’incidente nel Modenese

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Modena, 27 ottobre 2024 – Alfio Ricca aveva 67 anni, èda un'auto sulla via Emilia ieri sera a Cavazzona di Castelfranco Emilia. L'uomo erae risulta che risiedesse nelle vicinanze. È successo verso le 22, la zona è poco illuminata. L'automobilista si è regolarmente fermato. Per gli accertamenti procede la polizia locale. Sempre nelun altro grave incidente ieri sera, intorno alle 21, a Concordia. In questo caso è rimasto ferito un 23enne tunisino residente a Mirandola, che è finito, in via Martiri della Libertà, contro un'auto ferma. Illeso l'automobilista. Per i rilievi e la dinamica procedono i carabinieri