Ilgiornaleditalia.it - Monza-Venezia 2-2, i brianzoli rimontano due volte

Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) I biancorossi salgono a quota 8, mentre i veneti hanno 5 punti- Spettacolo all'U-Power Stadium tra, che non si fanno del male e si accontentano di un pirotecnico pareggio per 2-2 nel match valevole per la nona giornata di Serie A 2024/2025. Dopo un'iniziale fase di studio priv