Mo: tra i feriti anziani che andavano a cerimonia commemorazione vittime 7 ottobre

(Di domenica 27 ottobre 2024) Tel Aviv, 27 ott. (Adnkronos) - Tra idell'attacco vicino Tel Aviv ci sono moltiche erano appena sbarcati dall'autobus diretti ad un vicino museo per prendere parte alla giornata di commemorazioni nazionali per ledel 7e degli scontri successivi. Lo scrive il Times of Israel, che aggiorna ancora il bilancio dei, citando i servizi di emergenza. Sono 33 le persone colpite dall'attacco, in cui un camion è piombato sulle persone presenti ad una fermata di autobus vicino Tel Aviv. Sei di loro sono rimastiin modo grave, 7 hanno riportato ferite di moderata gravità, venti sono rimasti leggermente. Sul posto c'era anche un autobus, che stava facendo scendere alcuni passeggeri. Alcuni deisono rimasti intrappolati sotto il mezzo mandato a schiantarsi dall'attentatore contro la gente in attesa.