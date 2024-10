Meloni: “Dossieraggi intollerabili, si profila l’eversione”. Il Pd sull’inchiesta di Milano: “Pazzali, uomo forte della destra, si dimetta” (Di domenica 27 ottobre 2024) “Nessuno Stato di diritto può tollerare una cosa del genere”. Ed evoca la possibilità che sussista un’idea eversiva di fronte alle diverse inchieste riguardanti i Dossieraggi. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni commenta le indagini rivelate negli ultimi mesi sui furti di banche dati sensibili nell’ultimo libro di Bruno Vespa. Il riferimento non è ai recenti arresti chiesti e ottenuti dalla procura di Milano, ma ai precedenti accertamenti dei magistrati di Perugia e Bari. “Le inchieste dicono che il Dossieraggio su di me è cominciato già alla fine del governo Draghi quando si capiva che sarei potuta andare al governo. Ilfattoquotidiano.it - Meloni: “Dossieraggi intollerabili, si profila l’eversione”. Il Pd sull’inchiesta di Milano: “Pazzali, uomo forte della destra, si dimetta” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 27 ottobre 2024) “Nessuno Stato di diritto può tollerare una cosa del genere”. Ed evoca la possibilità che sussista un’idea eversiva di fronte alle diverse inchieste riguardanti i. La presidente del Consiglio Giorgiacommenta le indagini rivelate negli ultimi mesi sui furti di banche dati sensibili nell’ultimo libro di Bruno Vespa. Il riferimento non è ai recenti arresti chiesti e ottenuti dalla procura di, ma ai precedenti accertamenti dei magistrati di Perugia e Bari. “Le inchieste dicono che ilo su di me è cominciato già alla fine del governo Draghi quando si capiva che sarei potuta andare al governo.

