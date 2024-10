Lapresse.it - Medioriente, Netanyahu: “Attacco contro Iran ha raggiunto tutti obiettivi”

(Di domenica 27 ottobre 2024) “Il regimeiano deve capire una cosa semplice: colpiremo chiunque ci faccia del male”. È un passaggio del discorso del primo ministro israeliano Benjaminalla cerimonia ufficiale di commemorazione dei soldati israeliani caduti il 7 ottobre in cui si è rivolto alla nazione. Gli attacchi di sabato sono arrivati dopo una campagna di mesi e “hanno tagliato i tentacoli alla piovraiana, di Hezbollah e Hamas”. “Due giorni fa abbiamo tagliato la testa alla piovra, il regimeiano”., riporta il Time of Israel, ha ringraziato i vertici di IDF, Mossad e IAF ma non il suo ‘rivale’ politico, il ministro della Difesa Yoav Gallant. Ha anche ringraziato gli Stati Uniti per “lo stretto coordinamento e supporto”, affermando che il ritorno di ostaggi vivi e morti è una “missione sacra”.