Medico aggredito in pronto soccorso a Grosseto D’Urso | Venga fatta giustizia

Grosseto, 27 ottobre 2024 – Medico aggredito al pronto soccorso, preso a calci e pugni da un paziente in stato di alterazione. E' accaduto nella notte di sabato, intorno alle 2, quando il Medico è stato chiamato in pronto soccorso per effettuare una visita di consulenza. Un uomo di 38 anni, era arrivato all'ospedale Misericordia autonomamente, manifestando uno stato di alterazione. Dopo il triage e la visita preliminare è stato affidato alla consulenza dello specialista ed è in quel momento che ha dato in escandescenza, prendendo a calci e pugni lo specialista, per poi scappare. Il Medico, soccorso immediatamente, ha riportato 7 giorni di prognosi. Questa mattina le forze dell'ordine hanno acquisito le immagini di videosorveglianza, degli ambienti esterni agli ambulatori e alle sale dove avvengono le visite.

