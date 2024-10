Medici, 'più coraggio in Manovra, fermare la fuga' (Di domenica 27 ottobre 2024) "Ci vorrebbe più di coraggio da parte del governo" per fermare la fuga dei Medici dall'Italia. "Il problema non sono tanto le risorse quanto è dare una risposta ai problemi esistenti, primo su tutti la carenza del personale e con questa Manovra, al di là delle cifre, una risposta vera non c'è". Così all'ANSA il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo Anelli secondo il quale lo sciopero indetto da diversi sindacati per il 20 novembre "è la punta del disagio ed è irreversibile se non si avvia una vera e propria trattativa per un processo di cambiamento". E sulle ricette elettroniche "va introdotta la flessibilità per consentire comunque la cura anche lì dove il sistema telematico non funzionasse", afferma Anelli. Quotidiano.net - Medici, 'più coraggio in Manovra, fermare la fuga' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 27 ottobre 2024) "Ci vorrebbe più dida parte del governo" perladeidall'Italia. "Il problema non sono tanto le risorse quanto è dare una risposta ai problemi esistenti, primo su tutti la carenza del personale e con questa, al di là delle cifre, una risposta vera non c'è". Così all'ANSA il presidente della Federazione nazionale degli Ordini deiChirurghi e degli Odontoiatri, Filippo Anelli secondo il quale lo sciopero indetto da diversi sindacati per il 20 novembre "è la punta del disagio ed è irreversibile se non si avvia una vera e propria trattativa per un processo di cambiamento". E sulle ricette elettroniche "va introdotta la flessibilità per consentire comunque la cura anche lì dove il sistema telematico non funzionasse", afferma Anelli.

