Vanityfair.it - Martin Margiela, a volte ritornano: dalla moda all'arte pubblica, il debutto ad Anversa con Blinds

Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) In una surrealista fusione die spazio urbano, la prima opera all'aperto dell'ex fashion designer invita i passanti a esplorare l'intersezione tra visibile e invisibile, giocando con la loro curiosità . Un approccio che non può non ricordare le sue leggendarie collezioni