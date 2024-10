Lapresse.it - Manovra, Tajani: “Parlo con Giorgetti non con burocrati del Mef”

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Antoniotorna a parlare didopo i malumori espressi da Forza Italia su alcuni punti del testo della legge di Bilancio, come ad esempio il tetto allo stipendio dei manager pubblici. “Ogni tanto qualche burocrate del Mef cerca di essere un po’ troppo autonomo dalle decisioni politiche e cerca di imporre le sue scelte alla politica. Così non va bene. Io tratto con il ministro, non dobbiamo andare a trattare con questo o quel burocrate del Mef. Non voglio fare polemiche, è il mio modo di pensare”, ha detto il vicepremier nel suo intervento a conclusione della convention nazionale di FI a Santa Flavia, in provincia di Palermo.