Liberoquotidiano.it - Manovra: Barelli, 'Fi insiste per abbassare pressione fiscale'

(Di domenica 27 ottobre 2024) Roma, 27 ott. (Adnkronos) - “Stiamo affrontando una Legge di Bilancio che opera scelte positive e ha dei punti critici da migliorare seppur in un contesto internazionale socio- economico aggravato dalle drammatiche situazioni conflittuali a poche migliaia di chilometri da noi. Abbiamo un debito pubblico di 3 mila miliardi che pesa notevolmente sul nostro Paese e il Patto di Stabilità europeo ci impedisce di sforarlo ulteriormente, anzi dobbiamo reperire 10 miliardi ogni anno per rientrare nei parametri a noi imposti. Lapesa e come Forza Italia stiamo intervenendo per abbassarla ulteriormente anche a favore dei redditi medi. E poi c'è la crisi demografica che incide tantissimo sui conti e specialmente sull'INPS. In questo contesto, noi dobbiamo lavorare per la crescita, che è la condizione necessaria per consentire il benessere dei cittadini".