Ilgiornale.it - Manita della Fiorentina alla Roma: i giallorossi affondano al Franchi

Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) La squadra di Pdino travolge 5-1 la. Notte da incubo per i, praticamente mai in partita. Sempre più in bilico la panchina di Juric