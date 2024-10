Oasport.it - Mancano due gare di MotoGP: il calendario e gli orari dei GP di Malesia e Valencia

(Di domenica 27 ottobre 2024)soltanto due appuntamenti alla conclusione della stagione della: il Mondiale si deciderà nel giro di tre settimane, dato che l’ultima gara, quella del GP della Comunitàna, si correrà il 17 novembre, preceduta dalla Sprint del giorno precedente. Il, in precedenza, nel prossimo mese proporrà anche un’altra gara: archiviata quest’oggi la tappa in Thailandia, senza soluzione di continuità, si correranno, infatti, rispettivamente il 2 ed il 3 novembre, la Sprint e la gara lunga del GP di. Con 74 punti ancora sul piatto, rimangono due i piloti ancora aritmeticamente in corsa per il titolo iridato, ovvero lo spagnolo Jorge Martin, primo a quota 453, e l’azzurro Francesco Bagnaia, secondo con 436: l’unica cosa certa, al momento, è che la classifica verrà vinta un pilota della Ducati.