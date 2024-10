Agi.it - Maltempo: frane e allagamenti nella Val Bormida e nel Savonese. Po al livello di guardia

Leggi tutta la notizia su Agi.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) AGI - Per la giornata di oggi la Protezione civile ha diramato l'allerta arancione su alcuni settori di Piemonte e Liguria e nell'area del delta del Po in Emilia-Romagna. Allerta gialla invece su gran parte della Sardegna e su altre zone di Piemonte, Liguria ed Emilia-Romagna, oltre a Toscana, Veneto, Valle d'Aosta e Lombardia. Riprese ricerche del disperso nel Genovese Sono riprese all'alba le ricerche del 62enne disperso da ieri pomeriggio sulle alture di Arenzano, in provincia di Genova, in seguito a uno smottamento del terreno. Alle ricerche partecipano vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri, polizia di Stato, polizia locale e Capitaneria di porto. Secondo quanto riferito dalla moglie, Davide Violin, un ristoratore moltozona, potrebbe essere rimasto travolto nello smottamento causato dall'esondazione di un torrente.