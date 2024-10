Liberoquotidiano.it - Maltempo, esonda il Po in diverse zone: a Torino chiusi i Murazzi

(Di domenica 27 ottobre 2024) Livelli del Po in salita a, dove domenica mattina "in via cautelativa - è stata disposta la chiusura deial transito veicolare e pedonale". Lo comunica il Comune ricordando che "come da previsione, i livelli dei fiumi sono in lenta e progressiva crescita. Al momento non si segnalano particolari criticità in città, ma da questa mattina - in via cautelativa - è stata disposta la chiusura deial transito veicolare e pedonale". "I livelli di tutte le altre aste fluviali rimangono all'interno delle rispettive soglie di guardia e, inoltre, non vengono segnalati fenomeni di dissesto sul territorio collinare", prosegue la nota. La Protezione civile della Città dicontinua a monitorare attentamente le evoluzioni delle condizioni meteo e il livello dei fiumi nelle prossime ore.