Liberoquotidiano.it - Maltempo, è ancora allerta sull'Italia: riprese ricerche di Davide Fiorin

(Di domenica 27 ottobre 2024) Genova , 27 ott. - (Adnkronos) - Sonoquesta mattina all'alba lediViolin, il 62enne scomparso da ieri pomeriggioe alture di Arenzano, nel genovese. Violin è un ristoratore molto noto nella zona ed è marito dell'assessore all'ambiente del Comune di Arenzano, Lucia Ferrari. L'uomo è scomparso a causa del nubifragio che ha colpito il savonese e il ponente genovese, in particolare Varazze, Cogoleto e Arenzano, dove si è formato un temporale autorigenerante. Violin si trovava in via Pecorara, in località Terralba. Secondo quanto ha raccontato la moglie, potrebbe essere rimasto travolto da uno smottamento causato dall'esondazione di un torrente. Nella zona erano presenti tre auto, una di queste è stata ritrovata accartocciata. Non è chiaro se Violin fosse uscito di casa per spostare la propria auto e metterla al riparo dalla furia del nubifragio.