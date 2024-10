Lanazione.it - Mafia a Prato, Verini (Pd): “Non possiamo girarci dall’altra parte, serve intervenire”

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di domenica 27 ottobre 2024), 27 ottobre 2024 - Il Partito Democratico, dopo l’assemblea di giovedì scorso a Seano (Carmignano), torna sull’allarmee criminalità lanciato dal procuratore Tescaroli e lo fa con un intervento di Walter, senatore e capogruppo Pd in Commissione Anti. Lo stesso, come annunciato nei giorni scorsi da Marco Furfaro, sarà a breve in città per parlare con istituzioni, categorie economiche, sindacati e società civile., racket e violenza. L’allarme di Tescaroli “Qui elevata criminalità:una sede Dda” "e criminalità organizzata stanno segnando la situazione di una città laboriosa e operosa, con un tessuto civile e democratico solido come