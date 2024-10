Liberoquotidiano.it - "Ma come, non ci sta?": Casa a prima vista, la "grave" mancanza di Corrado Sassu

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di domenica 27 ottobre 2024)diViRoma ha voluto fare un grande regalo ai suoi fan: mostrare la propriacon una clip esclusiva in cui racconta dove vive. "“Benvenuti amia!”, afferma sui social. Poi parte il tour: È una delle cose più belle dimia”, raccontamostrando a tutti il meraviglioso terrazzo. "Se esci sul balcone si sentono gli uccellini, non sembra dire a Roma", ha aggiunto. Poi nel corridoio ci sono una serie di armadi a muro, ma a quanto pare solo uno è per lui: "Ho solo un armadietto, tutto il resto lo occupa la mia fidanzata". Insomma a quanto parenon ha poi così tanto spazio per tutto ciò che è suo. E così i fan sui social non sono riusciti a fare a meno di mettere in luce un dettaglio: non c'è alcuna cabina armadio nelladi