LIVE – Varese-Pistoia 26-18 | Serie A 2024 2025 basket DIRETTA

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Ilindi, sfida valida per la 5^ giornata delladi. Avvio di campionato da incubo per gli uomini di coach Mandole, che non solo non hanno ancora vinto, ma le sconfitte sono arrivate subendo sempre più di 100 punti. Ora questo match casalingo per provare a centrare il primo successo, contro una formazione che fin qui ha ottenuto due successi, contro Napoli e Cremona. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di domenica 27 ottobre sul parquet dell’Itelyum Arena, con Sportface che vi fornirà ildiaggiornato in tempo reale.