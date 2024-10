Oasport.it - LIVE Moto3, GP Thailandia 2024 in DIRETTA: tutti contro Alonso, la gara partirà in ritardo

(Di domenica 27 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5:50 In quella che sarà agli effetti una specie di Sprint Race la curiosità sarà capire come si comporterà David, già con il titolo in tasca ma con la voglia di superare il record di Valentino Rossi nella classe leggera 5:45 Pit lane aperta, cominciano i giri di schieramento. 5;43 La pista potrebbe riservare la stessa condizione già vista nel warm-up, ovvero con alcune parti bagnate ma con altre già asciutte. Non sarà facile adattarsi per i piloti della classe leggera.i centauri della MotoGP, al momento impegnati con i fan, stanno rimarcando la grande scivolosità del tracciato. 5:39 Si prospetta uno scenario inedito Lasta per essere dichiarata bagnata, ma i piloti non hanno mai fatto prove in questa condizioni. Non facendo il warm-up, i centauri avranno dieci minuti per effettuare più giri di schieramento.