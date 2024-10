LIVE – Milano-Verona 1-1 25-17 24-26 1-1 | Superlega 2024 2025 volley maschile in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Latestualedi, partita valevole per la quinta giornata di andata del campionato didi. La squadra di Roberto Piazza, dopo la bella vittoria sul campo di Monza, vogliono conquistare altri punti importanti davanti al proprio pubblico, ma serve una grande prestazione. Infatti, dall’altra parte della rete ci sono gli scaligeri di Rado Stoytchev, che vanno a caccia del quarto successo consecutivo per rimanere in scia alle migliori in classifica. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 16.00 di domenica 27 ottobre all’Allianz Cloud (Palalido) di. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella partita tra Allianze Ranadelladiaggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.