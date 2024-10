LIVE – F1, GP Messico 2024: la gara in DIRETTA (Di domenica 27 ottobre 2024) La DIRETTA testuale della gara del Gran Premio del Messico. La F1 è pronta a vivere la ventesima gara della stagione 2024, che sta giungendo al termine. Dopo il round a Città del Messico, infatti, mancano solo quattro appuntamenti all’esaurimento del calendario. Al momento Max Verstappen si gode la vetta della classifica, con Lando Norris all’inseguimento. Rimane più combattuto il campionato costruttori, dove McLaren è in testa davanti a Red Bull e Ferrari, ma tra la prima e la terza posizione ci sono solo 48 punti di differenza. La gara domenicale del circuito Hermanos Rodriguez mette in palio un importante bottino di punti, che tutti ambiscono ad ottenere. Chi avrà la meglio nella terra di Sergio Perez? Non resta che scoprirlo insieme! L’appuntamento è per le 21:00 di domenica 27 ottobre. Sportface.it è pronto ad aggiornarvi in tempo reale su tutto ciò che avviene in pista. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Latestuale delladel Gran Premio del. La F1 è pronta a vivere la ventesimadella stagione, che sta giungendo al termine. Dopo il round a Città del, infatti, mancano solo quattro appuntamenti all’esaurimento del calendario. Al momento Max Verstappen si gode la vetta della classifica, con Lando Norris all’inseguimento. Rimane più combattuto il campionato costruttori, dove McLaren è in testa davanti a Red Bull e Ferrari, ma tra la prima e la terza posizione ci sono solo 48 punti di differenza. Ladomenicale del circuito Hermanos Rodriguez mette in palio un importante bottino di punti, che tutti ambiscono ad ottenere. Chi avrà la meglio nella terra di Sergio Perez? Non resta che scoprirlo insieme! L’appuntamento è per le 21:00 di domenica 27 ottobre. Sportface.it è pronto ad aggiornarvi in tempo reale su tutto ciò che avviene in pista.

