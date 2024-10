Ilrestodelcarlino.it - Liste a Bologna per le elezioni in Emilia Romagna: tutti i nomi

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Per il centrosinistra di de Pascale schema a cinque punte, una in meno rispetto al Bonaccini-bis. Per la preside Ugolini, i partiti di centrodestra e una 'civica'. Gli altri candidati presidenti sono Federico Serra e Luca Teodori