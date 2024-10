Quotidiano.net - L'Iran non ha paura e risponde a qualsiasi atto di follia

(Di domenica 27 ottobre 2024) "I nemici dell'devono sapere che la nazione guerriera si erge senzain difesa del suoloiano edicon prudenza e intelligenza". Lo ha detto il presidente Masoud Pezeshkian, in un post sul suo account X, domenica mattina. Il presidente ha fquesta osservazione, nella sua prima reazione all'attacco israeliano all', in commemorazione dei quattro soldatiiani, uccisi durante gli attacchi, avvenuti ieri. Pezeshkian ha anche espresso il suo cordoglio per la morte di dieci membri della polizia di frontiera, durante un attacco armato del gruppo separatista baloch-sunnita di Jaish al-Adl nella provincia sud-orientale del Sistan-Baluchestan ieri.