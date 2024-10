Agi.it - Liguria: seggi aperti dalle 7 oggi per il dopo-Toti, al voto sotto la pioggia

Leggi tutta la notizia su Agi.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) AGI -7 di questa mattina inper le elezioni regionali. Si vota fino alle 23 e poi domani7 alle 15 per eleggere il nuovo Consiglio regionale e per il successore di Giovannialla presidenza della Regionele dimissioni seguito alle inchieste giudiziarie. Sull'affluenza pesa l'incognita maltempo: sulla regione, ad eccezione dello Spezzino, c'è un'allerta arancione per piogge diffuse e temporali e alcuniin zone a rischio (Borgio Verezzi, Quiliano, Vado e Spotorno) sono stati spostati. Nove i candidati alla presidenza: Marco Bucci, Andrea Orlando, Alessandro Rosson, Davide Felice, Francesco Toscano, Marco Giuseppe Ferrando, Nicola Rollando, Maria Antonietta Cella, Nicola Morra.