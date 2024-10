Liberoquotidiano.it - Liguria: Orlando, 'grazie a chi ha consentito voto, vicino a popolazioni colpite da maltempo'

(Di domenica 27 ottobre 2024) Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Vorrei fare un ringraziamento a tutte le persone che in condizioni di difficoltà hannolo svolgimento delquindi ai rappresentanti di lista, agli scrutatori, ai presidenti, alle forze dell'ordine e al personale dedicato delle amministrazioni pubbliche che in questi giorni consentono un esercizio fondamentale come quello del. Vorrei in queste ore manifestare la vicinanza a tutte le persone e allein queste giornate dal. Un pensiero particolare alla vicenda di Arenzano e un ringraziamento a tutti coloro che hanno operato per prestare i soccorsi per consentire che una vicenda, ancora una volta, che vede la nostra regione in difficoltà, non avesse effetti ancora più gravi".