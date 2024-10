Quotidiano.net - 'L'Europa è il paradiso dei paradisi fiscali'

(Di domenica 27 ottobre 2024) L'è "ildei". Svizzera, Olanda, isola di Jersey, Irlanda e Lussemburgo sono tra i primi dieci Paesi che si offrono come sponda a multinazionali, grandi imprese, ricchi professionisti, affaristi e malavitosi per evadere il fisco. Lo si legge su FiscoEquo in un articolo a firma di Luciano Cerasa. Rispetto al 2021 la situazione dell'è peggiorata con l'ingresso dell'Irlanda nella top ten mondiale deiglobali. L'ascesa dell'Irlanda è dovuta in gran parte alla mancanza di cambiamenti nelle sue leggi anti-abuso fiscale, che l'hanno portata a rimanere indietro rispetto agli altri Paesi della graduatoria.