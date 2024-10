Ilgiorno.it - Legnano, 19enne sorpreso a rubare sferra un pugno a un commesso: fermato da un poliziotto

(Di domenica 27 ottobre 2024)(Milano), 27 ottobre 2024 – Colto ain un negozio di abbigliamento in corso Italia auna unper guadagnarsi la fuga ma vieneda unfuori servizio, e per il prossimo shopping si dovrà accontentare del bar del carcere di Busto Arsizio. È stato “sfortunato” il tunisino clandestino di 19 anni incastrato mentre cercava di rifarsi gratis il guardaroba, sabato pomeriggio intorno alle 18. Una volta entrato in negozio, aveva messo le mani su un capo d’abbigliamento del valore di 50 euro, e dopo essere riuscito a rimuovere la placca antitaccheggio, si era nascosto in camerino per indossarlo e andarsene. La reazione violenta Una serie di mosse che evidentemente non erano sfuggite ai due commessi, che hanno cercato di fermarlo.