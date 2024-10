Romatoday.it - Lazio-Genoa 3-0: Noslin super gol, Pedro incanta ancora

Leggi tutta la notizia su Romatoday.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Lavince per tre a zero contro il. I ragazzi di Baroni, senza Zaccagni out per influneza, prendono subito le misure ai liguri e sbloccano la partita con ungol di(seconda rete in campionato). I biancocelesti dopo il vantaggio entrano in gestione, rischiano poco (un tiro