LA TV SPAGNOLA LANCIA “FASCISTI”, LA SITCOM CON TRUMP, MELONI E I LEADER DI DESTRA (Di domenica 27 ottobre 2024) La televisione SPAGNOLA ha LANCIAto una nuova serie satirica dal titolo Fachas, in italiano «FASCISTI», una parodia della celebre SITCOM Friends. La serie mette in scena una versione caricaturale dei principali LEADER di DESTRA in Europa e non solo. Nel cast figurano Giorgia MELONI, Donald TRUMP, Marine Le Pen, Santiago Abascal, e l’argentino Javier Milei. In una delle scene chiave, TRUMP e MELONI appaiono sul celebre divano di Friends, intenti a discutere dopo una festa organizzata la sera prima per simpatizzanti suprematisti bianchi. Tra gli ospiti di questo parti anche Vladimir Putin. La parodia gioca con i toni esasperati e i cliché associati alle posizioni ultraconservatrici e nazionaliste, mostrando TRUMP e MELONI che citano la serata tra battute e riferimenti sarcastici. Bubinoblog - LA TV SPAGNOLA LANCIA “FASCISTI”, LA SITCOM CON TRUMP, MELONI E I LEADER DI DESTRA Leggi tutta la notizia su Bubinoblog (Di domenica 27 ottobre 2024) La televisionehato una nuova serie satirica dal titolo Fachas, in italiano «», una parodia della celebreFriends. La serie mette in scena una versione caricaturale dei principalidiin Europa e non solo. Nel cast figurano Giorgia, Donald, Marine Le Pen, Santiago Abascal, e l’argentino Javier Milei. In una delle scene chiave,appaiono sul celebre divano di Friends, intenti a discutere dopo una festa organizzata la sera prima per simpatizzanti suprematisti bianchi. Tra gli ospiti di questo parti anche Vladimir Putin. La parodia gioca con i toni esasperati e i cliché associati alle posizioni ultraconservatrici e nazionaliste, mostrandoche citano la serata tra battute e riferimenti sarcastici.

LA TV SPAGNOLA LANCIA “FASCISTI”, LA SITCOM CON TRUMP, MELONI E I LEADER DI DESTRA

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La televisione spagnola ha lanciato una nuova serie satirica dal titolo Fachas, in italiano «fascisti», una parodia della celebre sitcom Friends. La serie mette in scena una versione caricaturale dei principali leader di destra in Europa e non ... (Bubinoblog)

La serie ha scelto di riproporre l’iconica atmosfera del salotto della serie La televisione spagnola ha lanciato una nuova serie satirica dal titolo Fachas, in italiano feccia, una parodia della celeb ... (informazione.it)

In Spagna è arrivata 'Fachas', serie tv satirica che fa il verso all'iconica serie 'Friends', Bibbia per un'intera generazione di giovani negli anni Duemila. I protagonisti di 'Fachas', però, non sono ... (informazione.it)

“Ispirata dal successo dell’ultradestra”, è stata trasmessa dal programma satirico spagnolo El Intermedio ... (repubblica.it)