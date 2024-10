Ilgiorno.it - La tragedia della Palestina in sala Ticozzi

(Di domenica 27 ottobre 2024) Ladei palestinesi ina Lecco. Domani, a partire dalle 20.30 nellaprovinciale don Giovannidi Lecco, verranno proiettati i cinque cortometraggi premiati all’ultimo Nazra Palestine Short Film Festival: Abo Jabal di Bisan Owda; The face of solidarity - Uk protesters for Palestine di Taha Seder; The silent protest, 1929 Jerusalem di Mahasen Nasser El Din; The Key di Rakan Mayasi; The poem we sang di Annie Sakkab. L’ingresso è libero e gratuito e la serata durerà un paio d’ore. Ci sarà anche Egidia Beretta, mamma di Vittorio Arrigoni, il reporter e attivista per i diritti umani assassinato da terroristifiti il 15 aprile 2011.