La Fiorentina domina la Roma, al Franchi termina 5-1

(Di domenica 27 ottobre 2024) FIRENZE (ITALPRESS) – Lasurclassa laper 5-1 al termine di un incontro quasi del tuttoto dalla formazione viola. Per Juric quella delpotrebbe essere l’ultima panchina da allenatore capitolino visto che la sua squadra è stata non solo battuta, ma ha dato preoccupanti segnali di black out proseguendo nel solco di un momento “no” solo momentaneamente interrotto col successo di giovedì scorso in Europa League. I padroni di casa sono bravi e fortunati a indirizzare la gara a proprio favore fin dai primi minuti, con gli uomini di Palladino che hanno il predominio territoriale e che hanno gioco facile di una squadra giallorossa oggettivamente in difficoltà.