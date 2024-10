Laverita.info - La Carta sconfessa i partigiani delle toghe Ue

(Di domenica 27 ottobre 2024) La sentenza di Strasburgo dà sì ai tribunali il compito di questionare le liste dei Paesi sicuri. Ma così sottrae a Camere e governo materie assegnate loro dalla Costituzione. In cui non si afferma il primato della Corte europea, che se l’è attribuito da sé per verdetto.