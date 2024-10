Liberoquotidiano.it - L.elettorale: Meloni, 'spetta a Parlamento, non ho amato governi che se l'apparecchiavano e non lo farò'

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Roma, 27 ott. (Adnkronos) - Il punto debole della riforma del premierato è la mancanza di una credibile proposta di legge? “Penso che quello della leggesia un tema di competenza parlamentare e poi non hoche tentavano di apparecchiarsi la leggescrivendo norme cucite addosso a loro stessi (anche se poi non funzionavano mai) e non utilizzerò lo stesso metodo. In materia di confronto sulla leggesono estremamente disponibile con tutti. Le norme devono essere giuste per tutti, soprattutto per i cittadini, non utili ad alcuni". Così la premier Giorgia, risponde a Bruno Vespa nel nuovo libro del giornalista in uscita il 30 ottobre (Hitler e Mussolini. L'idillio fatale che sconvolse l'Europa).