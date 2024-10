Europa.today.it - Italia Under 19, parte il raduno: i convocati

Leggi tutta la notizia su Europa.today.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) La Nazionale19, dopo aver affrontato il Galles due settimane fa (un pareggio per 3-3 e una sconfitta per 4-3), sosterrà uno stage di preparazione dal 28 al 30 ottobre, presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, in vista della prima fase di qualificazione all'Europeo, in