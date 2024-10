Lapresse.it - Israele, camion contro la fermata di un autobus: diversi i feriti

(Di domenica 27 ottobre 2024) Sono almeno 35 le persone rimaste ferite per lo schianto di ununadell’nella zona di Gilot, a nord di Tel Aviv, domenica mattina. Per la polizia si tratterebbe di un attentato. A quanto riferisce il Times of Israel, l’autista del tir è stato colpito e “neutralizzato” da civili armati nella zona.