Israele camion contro i passanti alla fermata del bus a Tel Aviv | decine di feriti E’ attentato

(Di domenica 27 ottobre 2024) Tel, 27 ottobre 2024 - Unsi è schiantatounadell'autobus a nord di Telprovocando almeno 50in quello che sembra un nuovo– secondo la polizia - nel contesto della guerra in Medio Oriente. La zona - Glilot, vicino Herzliya - è sede del quartier generale del Mossad e di diverse unità dell'intelligence dell'Idf, tra cui l'Unità 8200, riporta il Times of Israel. Teheran intanto si riserva il “diritto di rispondere legalmente e legittimamente all'aggressione israeliana”: così il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, in una lettera inviata al segretario generale dell'Onu Antonio Guterres epresidenza del Consiglio di sicurezza. Nella notte ancora un raid israeliano nella periferia meridionale di Beirut, roccaforte di Hezbollah.