Inzaghi a Sky | I neutri come voi vi siete divertiti io un po’ meno dopo una partita così

(Di domenica 27 ottobre 2024) Il tecnico dell’Inter, Simone, ha parlato a Skyil pareggio contro la Juventus Le parole di«C’è tanta amarezza, ma da allenatore devo ripartire. Saranno motivo di analisi i quattro gol presi. Tu puoi prendere quattro tiri ma assolutamente non 4 gol. Perdevamo con una squadra che stasera doveva prendere 7-8. Dovevamo fare il quinto gol purtroppo non ce l’abbiamo fatta e purtroppo non ci sono state avvisaglie fino ala 72esimo. Abbiamo preso quel gol e ci siamo disuniti. Il quarto gol è stato frutto di una serie di errori che hanno compromesso unache meritavamo ampiamente di vincere. Ne parleremo domani con i ragazzi non stasera perché c’erano troppi volti tristi» La difesa ha già preso 13 gol,lo spiega? «È un momento, dove bisogna lavorare di più e meglio. Sappiamo che dobbiamo fare di più, sopratutto io che sono l’allenatore.