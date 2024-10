.com - Inter-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Di domenica 27 ottobre 2024) (Adnkronos) – Big match a San Siro. Nella nona giornata di Serie A si affrontano, in un match che potrà dire tanto sulle ambizioni scudetto delle due squadre. L’appuntamento con il derby d’Italia è fissato per oggi, domenica 27 ottobre. L’è reduce dalla vittoria in extremis in Champions League contro lo Young Boys, trasferta decisa dal gol di Thuram, mentre la, sempre allo scadere, è stata battuta dallo Stoccarda in casa. In campionato i nerazzurri sono secondi a quota 17 punti, a una sola lunghezza dai bianconeri, che sognano il sorpasso.è in programma oggi, domenica 27 ottobre, allo stadio San Siro di Milano alle ore 18. Ecco le(3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All.