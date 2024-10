Inter-Juventus 4-2 LIVE: Due cambi per Inzaghi e due per Motta. Di Gregorio evita il quinto gol (Di domenica 27 ottobre 2024) GOL E AZIONI SALIENTI 64` - Bella parata di Di Gregorio su una botta secca su punizione da parte di Dimarco. 58` - Thuram supera in dribbling Dan Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 27 ottobre 2024) GOL E AZIONI SALIENTI 64` - Bella parata di Disu una botta secca su punizione da parte di Dimarco. 58` - Thuram supera in dribbling Dan

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inter-Juventus 3-2 LIVE: inizia il secondo tempo - GOL E AZIONI SALIENTI 47` - Bel tiro a giro di Weah, con la palla che esce di poco alla sinistra di Sommer. 42` - Bella serpentina di ... (msn.com)

DIRETTA Inter-Juventus: segui la cronaca LIVE del match di Serie A - I campioni d'Italia dell'Inter di Inzaghi affrontano la Juve di Thiago Motta nella nona giornata di Serie A. Segui la Diretta Live del match ... (interlive.it)

Inter-Juventus, due rigori per i nerazzurri: cosa è successo - MILANO – Due rigori accendono Inter-Juve. Dopo le polemiche sulla designazione dell’arbitro Guida, il match tra due delle grandi della Serie A è una collezione di tiri dagli undici metri. (msn.com)

LIVE - Inter-Juventus, squadre che tornano negli spogliatoi. Fra pochi minuti sarà calcio d'inizio - Una contro l’altra, ancora una volta, come in un racconto epico che non conoscerà mai la parola fine. Inter e Juventus si apprestano a scendere in campo a San Siro ... (fcinternews.it)