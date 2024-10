Ilnapolista.it - Inter-Juve, la sblocca Zielinski. L’ex Napoli segna su calcio di rigore

(Di domenica 27 ottobre 2024)sial 15? con unditrasformato dai nerazzurri. È Danilo a regalare ilagli avversari con un fallo su Thuram. Non un bel periodo per il difensore brasiliano che anche contro lo Stoccarda si è fatto espellere, regalando anche lì undi(poi sbagliato). Ilviene affidato anon sbaglia dal dischetto, calcia centralmente e spiazza Di Gregorio. Derby d’Italiato da, ma rimonta laNon tarda però ad arrivare il pareggio dellacon Vlahovic. Al 20? sul lancio di Cabal arriva l’inserimento di McKennie, sponda per il serbo chee pareggia. Al 26? il raddoppio di Weah. Marotta: «Lanon è il Borgorosso, è più che una favorita per lo scudetto» Beppe Marotta, presidente dell’, èvenuto a Sky Sport in vista della gara trache si giocherà alle 18 a San Siro.