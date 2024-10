Inter-Juve, Boban: «Uno spettacolo bellissimo, se mi avessero detto questa cosa…» (Di domenica 27 ottobre 2024) Le parole di Boban dopo lo spettacolare pareggio in Inter-Juve, finita 4-4: «La Juve ha avuto carattere, l’Inter ha dimostrato di essere superiore» Boban, ex campione del Milan, a Sky Sport ha commentato a caldo il rocambolesco pareggio tra Inter e Juve per 4-4. LE DICHIARAZIONI – «Inter e Juve ci hanno offerto spettacolo bellissimo e molto strano come logica calcistica. Se mi dicevano che Calcionews24.com - Inter-Juve, Boban: «Uno spettacolo bellissimo, se mi avessero detto questa cosa…» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di domenica 27 ottobre 2024) Le parole didopo lo spettacolare pareggio in, finita 4-4: «Laha avuto carattere, l’ha dimostrato di essere superiore», ex campione del Milan, a Sky Sport ha commentato a caldo il rocambolesco pareggio traper 4-4. LE DICHIARAZIONI – «ci hanno offertoe molto strano come logica calcistica. Se mi dicevano che

