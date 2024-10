Influenza australiana in Italia, primi casi e allerta per una stagione impegnativa (Di domenica 27 ottobre 2024) È sbarcata anche in Italia l’Influenza australiana, con i primi casi registrati in Lombardia e Piemonte. Le segnalazioni non si fermano qui: a Roma e nel Lazio si stanno analizzando nuovi episodi di sindromi Influenzali, con il sospetto che possano essere ricondotti al virus H3N2, il ceppo che ha messo in ginocchio l’Australia nella stagione passata. Influenza australiana, una variante che sfugge alle difese immunitarie Definita una variante “immunoevasiva”, l’Influenza australiana si prepara a far sentire i suoi effetti anche sul nostro territorio. Quifinanza.it - Influenza australiana in Italia, primi casi e allerta per una stagione impegnativa Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di domenica 27 ottobre 2024) È sbarcata anche inl’, con iregistrati in Lombardia e Piemonte. Le segnalazioni non si fermano qui: a Roma e nel Lazio si stanno analizzando nuovi episodi di sindromili, con il sospetto che possano essere ricondotti al virus H3N2, il ceppo che ha messo in ginocchio l’Australia nellapassata., una variante che sfugge alle difese immunitarie Definita una variante “immunoevasiva”, l’si prepara a far sentire i suoi effetti anche sul nostro territorio.

