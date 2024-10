Agrigentonotizie.it - Incipampa nel tirante di uno stand al mercato e fa causa al Comune: chiesto risarcimento

Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Non solo danni per buche, ma anche i ferimenti per altre insidie stradali finiscono davanti al tribunale di Agrigento con ilcapoluogo chiamato a risarcire dei cittadini. Un caso arriverà davanti a un giudice nei prossimi giorni, con l'ente che si è ovviamente costituito in giudizio per